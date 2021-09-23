Трое приезжих, державших в рабстве детей в Москве, осуждены на сроки до cеми лет колонии

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы вынес приговор в отношении трех рабочих, которые держали в рабстве несовершеннолетних на востоке Москвы и заставляли их строить сауну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Преображенским районным судом Москвы был вынесен приговор в отношении Бекова, Муздыбаева и Истамова. Бекову назначено наказание по совокупности преступлений в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Муздыбаеву - шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима, Истамову - шесть лет колонии строгого режима", - сообщили в суде. Они признаны виновными в похищении трех несовершеннолетних с применением насилия, опасного для их жизни и здоровья, а также в использовании рабского труда несовершеннолетних.

В мае 2019 года в магазине на Щелковском шоссе в Москве они применили насилие к подросткам и вынудили их пройти в подвал жилого дома. После этого они заставили детей строить сауну. Под обманным предлогом подростки смогли сбежать из рабства и рассказать о случившимся родителям, после чего похитители были задержаны.