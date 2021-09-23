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Полиция возбудила дело после уничтожения ампул с вакциной от ковида в Тамбовской области

Их обнаружили в прогоревшем костре неподалеку от фельдшерского пункта в селе Павлодар

ТАМБОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту уничтожения 32 ампул вакцины от коронавирусной инфекции, которые были найдены в прогоревшем костре неподалеку от фельдшерского пункта в селе Павлодар Жердевского района Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"Отделом дознания ОМВД России по Жердевскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК России ("Присвоение или растрата")", - сообщает пресс-служба.

В августе в селе Павлодар у фельдшерского пункта в прогоревшем костре были обнаружены 32 ампулы вакцины против коронавируса объемом 0,5 грамма. По данному факту была начата проверка. "По версии следствия, преступник путем сжигания пытался скрыть улики преступления", - отметили в полиции.

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