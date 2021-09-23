Руководителей бара в Казани подозревают в подделке сертификатов о вакцинации

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Татарстане выявили поддельные сертификаты о вакцинации у сотрудников одного из баров Казани. По данным сертификатам Роспотребнадзор разрешил бару работать после полуночи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Казани установили факты незаконной выдачи справок о проведении вакцинации", - сообщили в ведомстве.

В МВД сообщили, что руководители одного из развлекательных заведений Казани предоставили в Управление Роспотребнадзора по республике сертификаты о вакцинации сотрудников, сделанной якобы в одной из поликлиник Подмосковья. Однако проверка показала, что сотрудники там вакцинацию не проходили. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов"). Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до одного года.

В конце мая правительство Татарстана разрешило работать барам, кафе и ресторанам после полуночи, если их все сотрудники прошли вакцинацию. Нужно было подавать заявки в местный Роспотребнадзор и после их проверки выдавались разрешение. Всего в Казани такие одобрения получили 16 заведений. Выдача разрешений на работу заведений общепита после полуночи была приостановлена в Татарстане 7 июля из-за ухудшения эпидобстановки и пока не возобновлялась.