Около 5 тыс. бутылок алкоголя изъяли при проверке магазина на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. единиц алкогольной продукции изъято из незаконного оборота в результате проверки объекта торговли на Моршанской улице в Москве. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В ночь с 21 на 22 сентября 2021 года по жалобам жителей района Выхино-Жулебино были осуществлены контрольно-проверочные мероприятия в магазине "Продукты", расположенном на первом этаже многоквартирного дома на Моршанской улице. <…> Из незаконного оборота было изъято 4 998 единиц крепкой алкогольной продукции", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что при проведении контрольной закупки после 23:00 был подтвержден факт незаконной реализации алкогольной продукции. В дальнейшем установлено, что торговля осуществлялась без применения контрольно-кассовой техники, на имеющиеся в ассортименте крепкие алкогольные напитки и пиво не представлено документов, подтверждающих законность их оборота.

"В отношении юридического лица возбуждено четыре дела об административных правонарушениях, в том числе по двум деяниям, предусмотренным частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ ("Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции"), а также частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ ("Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота") и частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ ("Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии"). За указанные нарушения предусмотрен административный штраф в размере свыше 3 млн рублей", - добавили в пресс-службе департамента.

Проверку провели сотрудники департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы совместно с департаментом торговли и услуг города Москвы, при участии сотрудников второго специального полка полиции ГУ МВД России по городу Москве и представителей ГКУ "МГС ОПОП".

"Проведение контрольных мероприятий по пресечению незаконного оборота алкоголя будет продолжено", - заключили в департаменте.