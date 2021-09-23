В аэропорту Пальмы задерживаются рейсы из-за извержения вулкана

МАДРИД, 23 сентября. /ТАСС/. Аэропорт на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) продолжает в четверг работать, однако из-за пепла от извергающегося вулкана зафиксированы задержки рейсов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службах испанской авиакомпании Binter Canarias и канарском отделении оператора аэропортов Испании (AENA).

"Были задержки <...> как на вылет, так и на прилет", - сказали в AENA, уточнив, что пока речь идет об 11 рейсах. "Аэропорт открыт, работает", - добавили в пресс-службе оператора. В Binter Canarias в свою очередь пояснили, что "были задержки", которые можно объяснить "пеплом и метеорологическими условиями". "Но сейчас ситуация улучшается", - добавили в пресс-службе перевозчика.

19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили около 350 домов, из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек.

Пока никто не пострадал. Сейчас власти ожидают, когда потоки лавы достигнут побережья Пальмы. Контакт раскаленной вулканической массы с соленой водой может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов.

Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году.