СК возбудил уголовное дело в отношении группировки скинхедов в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении шестерых скинхедов в Красноярске, подозреваемых в создании и участии в экстремистском сообществе (ч. 1 ст. 282, ч. 2 ст. 282. 1 УК РФ). Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении шестерых жителей города Красноярска в возрасте от 18 до 22 лет. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности и руководство таким экстремистским сообществом"), ч. 2 ст. 282.1 УК РФ ("Участие в экстремистском сообществе")", - рассказали в ведомстве.

По данным следствия, 19-летний красноярец создал группировку скинхедов, в которую вошли еще пять человек, а также другие неустановленные лица. Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, всего в группировку входило порядка 10 человек. В июле 2021 года группировка избила 16 и 18-летних красноярцев, в августе - 17-летнего юношу. По данным источника ТАСС, при нападении скинхеды использовали аэрозольный пистолет "Удар" и холодное оружие. "Жертвами националистов стали лица без определенного места жительства, неформальная молодежь города и выходцы из Средней Азии", - сообщил источник, добавив, что нападали скинхеды и на антифашистов. По его словам, в отношении скинхедов возбуждены также уголовные дела по фактам хулиганствам и побоев (ст. 213 и 116 УК РФ).

По информации СК, шесть человек задержаны, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения. По месту жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты ножи, биты, литература и символика экстремистской направленности.