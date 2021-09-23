Более 100 человек эвакуировали из корпуса ВШЭ в центре Москвы из-за задымления

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Задымление произошло в корпусе Высшей школы экономики в Большом Трехсвятительском переулке в Москве, эвакуированы более 100 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В корпусе Высшей школы экономики в Большом Трехсвятительском переулке, 3, произошло задымление, из здания эвакуировано более 100 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, информации о пострадавших нет, на месте работают сотрудники экстренных служб.

"Происходило возгорание строительного мусора в подвале на площади 1 кв. м. В подвале и на первом этаже проходит реконструкция. В настоящее время возгорание ликвидировано", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.