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Более 100 человек эвакуировали из корпуса ВШЭ в центре Москвы из-за задымления

Причиной задымления стал строительный мусор

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Задымление произошло в корпусе Высшей школы экономики в Большом Трехсвятительском переулке в Москве, эвакуированы более 100 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В корпусе Высшей школы экономики в Большом Трехсвятительском переулке, 3, произошло задымление, из здания эвакуировано более 100 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, информации о пострадавших нет, на месте работают сотрудники экстренных служб.

"Происходило возгорание строительного мусора в подвале на площади 1 кв. м. В подвале и на первом этаже проходит реконструкция. В настоящее время возгорание ликвидировано", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

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