Свердловский облсуд отклонил жалобу помощника экс-схимонаха Сергия на арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу помощника отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) по делу о возбуждении ненависти. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

2 сентября Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Всеволода Могучева до 20 октября.

"Оставили без изменений", - сообщили в пресс-службе.

По данным источника ТАСС, причиной возбуждения уголовного дела стали видеоролики с участием отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия, речь которого содержит высказывания, возбуждающие ненависть в отношении евреев, иудеев и католиков. Могучев отвечал за связи захваченного Романовым и его сторонниками Среднеуральского женского монастыря с общественностью и публикацию на YouTube-канале и в соцсетях проповедей Романова. Сам бывший схимонах также является фигурантом этого дела.

Впервые Могучев был задержан 29 декабря 2020 года. 31 декабря суд в Екатеринбурге назначил ему 15 суток административного ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. 12 января его арестовали еще на 15 суток по статье о возбуждении ненависти за посты в соцсетях, после чего 25 января по той же статье за ролик на YouTube-канале арестовали еще на 15 суток.