Пострадавшие в ДТП на Ставрополье получат страховые выплаты до 2 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Пострадавшие при столкновении легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса в городе Железноводске на Ставрополье получат страховые выплаты до 2 млн рублей. Ответственность перевозчика была застрахована, сообщил в четверг глава города Евгений Моисеев.

"В Железноводске столкнулись легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус городской автоколонны № 2066. Все пострадавшие пассажиры получат страховые выплаты за причинение вреда жизни, здоровью и также имуществу в сумме до 2 млн рублей, поскольку гражданская ответственность перевозчика была застрахована по договору страхования. Возмещение будет выплачено в установленных законом и договором размерах", - написал он на своей странице в Instagram.

Моисеев отметил, что за информацией о порядке выплаты необходимо будет обратиться к перевозчику.

Столкновение Toyota Corolla и маршрутного микроавтобуса произошло в Железноводске в среду вечером. На месте ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. По данным Госавтоинспекции, причиной аварии стал выезд на встречную полосу легкового автомобиля.

В больницу были доставлены 15 пассажиров и водитель маршрутного микроавтобуса. Двое позже были выписаны, 14 остаются в больницах в состоянии средней степени тяжести. По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.