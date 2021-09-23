Подозреваемого по делу о ДТП с тремя погибшими в Краснодаре арестовали

КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу подозреваемого по уголовному делу о ДТП в Краснодаре на улице Уральской, в результате которого погибли три человека, и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на время предварительного следствия, сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда в четверг.

Ранее сотрудники полиции в Краснодаре возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения по факту ДТП на улице Уральской, в котором 21 сентября погибли три девушки и пострадали двое молодых людей, подозреваемый, водитель автомобиля Volkswagen был задержан, допрошен, свою вину не признает.

"Советский районный суд г. Краснодара рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). <...> суд принял решение об удовлетворении ходатайства следствия и заключил обвиняемого под стражу на два месяца - до 22 ноября 2021 года включительно", - говорится в сообщении суда.

По данным городского управления полиции, подозреваемый в момент ДТП был трезв, его водительский стаж составляет девять лет. В ДТП погибли местные жительницы в возрасте 20 и 23 лет, а также 22-летняя жительница Адыгеи, пострадали 25-летний житель Пермской области и 23-летний житель Адыгеи.

На улице Уральской в Краснодаре 21 сентября произошло ДТП, по предварительным данным УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель, управляя автомобилем Volkswagen, не уступил дорогу и столкнулся с движущимися по главной дороге автомобилями Kia Rio и LADA Priora.