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Замначальника отдела полиции в Екатеринбурге задержали по делу о коррупции

Вместе с ним задержан бывший оперуполномоченный

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Замначальника отдела полиции №4 Екатеринбурга и бывший оперуполномоченный задержаны по делу о взятке, которая была выявлена региональным УФСБ и подразделением собственной безопасности ГУ МВД, сообщил ТАСС начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

"В настоящее время задержанный майор 1985 года рождения и предполагаемый 30-летний соучастник преступления, бывший оперуполномоченный УМВД по Екатеринбургу содержатся под стражей в порядке ст. 91 УПК РФ", - сказал он, отвечая на вопрос о задержанном по делу о коррупции замначальника отдела полиции.

Проводится служебная проверка.

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