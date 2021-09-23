В Волгоградской области возбудили дела по факту хищения средств по нацпроекту "Экология"

ВОЛГОГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с прокуратурой региона выявили факты хищения бюджетных средств по нацпроекту "Экология", сумма контрактов составляла более 2 млрд рублей, возбуждены уголовные дела, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областного УФСБ.

"Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с прокуратурой региона в ходе проведения оперативных и надзорных мероприятий выявлен факт хищения бюджетных средств, выделенных на исполнение регионального проекта "Чистая страна", направленного на достижение целей и показателей национального проекта "Экология", - говорится в сообщении.

Установлено, что Государственным казенным учреждением региона "Дирекция водохозяйственного строительства" (ГКУ ДВС) заключен госконтракт на общую сумму более 455 млн рублей с коммерческой организацией. В соответствии с условиями контракта, генеральный подрядчик обязался осуществить работы по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов производства и потребления на земельном участке, расположенном на северо-западе от города Камышина. Фактически коммерческая организация уклонилась от выполнения части предусмотренных техническим заданием работ, предоставив акты, содержащие заведомо ложные сведения и необоснованно получила оплату в сумме свыше 197 млн рублей.

Также было установлено, что между ГКУ ДВС и коммерческой организацией заключены 13 государственных контрактов на выполнение работ по экологической реабилитации ериков и озер на территории Среднеахтубинского и Светлоярского муниципальных районов на общую сумму 1,6 млрд рублей. При исполнении одного из госконтрактов на общую сумму более 33 млн рублей подрядчик предоставил заведомо ложные сведения о выполненных работах, на основе которых в адрес коммерческой структуры были переведены более 4,5 млн рублей.

По данным фактам следственным отделом УФСБ России по региону возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России, добавили в ведомстве.