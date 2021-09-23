В Уфе возбудили уголовное дело в отношении жителя Югры за нападение на врачей

УФА, 23 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве с применением насилия возбуждено в отношении 36-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который был доставлен в медучреждение с отравлением. Злоумышленник сломал руку оказывающей ему помощь токсикологу и несколько раз ударил врача-реаниматолога, сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии в четверг.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам")", - уточнили следователи.

Как установили в региональном СК, подозреваемый был доставлен экипажем скорой медицинской помощи в городскую клиническую больницу № 21 города Уфы с предварительным диагнозом - отравление неустановленным веществом. "При попытке оказания ему помощи подозреваемый, нецензурно выражаясь, без какого-либо повода применил насилие к врачу-токсикологу", - сказано в сообщении.

После обвиняемый несколько раз ударил по голове и другим частям тела врача-реаниматолога, который пришел на помощь коллеге, и покинул больницу. "В настоящее время местонахождение подозреваемого установлено, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавили в СК.