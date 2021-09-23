Курьер на велосипеде сбил коляску с годовалым ребенком на юге Москвы

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Велосипедист сбил коляску с ребенком на Елецкой улице на юге Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичной ГУ МВД России.

"23 сентября около 11:12 в службу "02" поступило сообщение от гражданки, которая сообщила, что на Елецкой улице в районе дома 22/25 велосипедист совершил наезд на коляску с годовалым ребенком, в результате чего она опрокинулась. Малыш направлен в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что велосипедист доставлен в территориальный отдел полиции, проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Представитель Главного следственного управления по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что мальчик 2019 года получил ссадины. СК по данному факту проводит доследственную проверку. "Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала она.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что коляску сбил курьер одной из служб доставки.