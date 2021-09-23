Суд продлил арест бывшему вице-премьеру Мордовии Меркушкину по делу о взятке и хищении

ТАСС, 23 сентября. Ленинский районный суд Саранска продлил на три месяца арест обвиняемому в даче взятки в размере 7 млн рублей и подозреваемому в хищении бюджетных средств бывшему заместителю председателя правительства Мордовии - министру целевых программ Алексею Меркушкину. Суд продлил ему срок содержания под стражей до 28 декабря, сообщается на сайте суда.

"23 сентября в отношении бывшего заместителя председателя правительства Республики Мордовия - министра целевых программ 43-летнего А. Меркушкина Ленинский районный суд города Саранска продлил срок содержания под стражей на три месяца", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Меркушкин в 2015 году дал взятку в сумме более 7 млн рублей управляющему отделением Национального банка по Республике Мордовия Волго - Вятского Главного управления Центрального банка Российской Федерации Тренькину. Также вместе с бенефициаром ПАО КБ "МПСБ" Гришиным, бывшим первым заместителем председателя правительства - министром экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Мазовым и иными лицами Меркушкин подозревается в хищении республиканских бюджетных денежных средств в особо крупном размере в сумме более 271 млн рублей в период с ноября 2015 года по март 2019-го, когда в собственность Республики Мордовия был продан имущественный комплекс "Мордовэкспоцентр" по заведомо завышенной цене.