Двум преподавателям в техникуме в Липецке объявили взыскания за избиение студентки

ТАСС, 23 сентября. Педсовет Липецкого техникума общественного питания, где студентки в раздевалке жестоко избили сокурсницу, вынес дисциплинарные взыскания преподавателю физкультуры и куратору курса. Вопрос об отчислении студенток отложен до завершения доследственной проверки, сообщила ТАСС представитель управления образования и науки региона Светлана Николотова.

"По итогам педсовета в Липецком техникуме общественного питания дисциплинарные взыскания объявлены кураторам курса и учителю физкультуры, на чьем уроке и произошел инцидент. Вопрос об отчислении обучающихся пока остается открытым, поскольку в настоящее время проводится доследственная проверка. Решение будет принято по ее результатам", - сообщила она.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором студентки Липецкого техникума общественного питания в раздевалке жестоко избивают одну из девушек. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в случае подтверждения фактов виновных студентов ждет отчисление, а руководство учебного заведения - кадровые решения. Полиция и СК начали проверку по факту инцидента. Директор техникума уволилась по собственному желанию.