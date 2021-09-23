Обвиняемый в госизмене ученый Голубкин считает свое дело связанным с делом Губанова

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Ученый Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерий Голубкин, которого обвиняют в государственной измене, считает, что его уголовное дело связано с делом его коллеги Анатолия Губанова. Об этом сказано в письме Голубкина из СИЗО, которое опубликовал в своем Telegram-канале его адвокат Иван Павлов.

"После ареста Губанова 3 декабря 2020 года мой арест был только делом времени. Я это понимал, так как во время одновременного с этим обыска меня предупредили, что я могу быть следующим. Но тем не менее, это произошло необычно. Рано утром, когда даже на работу еще рано вставать, в квартире раздался звонок, за дверью стояли люди из ФСБ с понятыми. Они сказали, что им меня нужно допросить, для чего я должен поехать с ними. Было это в День космонавтики - 12 апреля 2021 года", - сказано в письме.

В документе отмечается, что Голубкин надеялся, что допрос долго не затянется. "В следственном управлении мне объявили о возбуждении против меня уголовного дела и задержали, а во второй половине дня Лефортовский районный суд избрал мне меру пресечения в виде содержания по стражей. И это несмотря на то, что и мой адвокат, и я считали это совершенно необоснованным", - отмечается в письме.

Голубкин обвиняется в том, что передавал отчеты о своей работе координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту, и в этом, по версии следствия, выразилась его вина в государственной измене. Сам ученый вину не признает. Как и Голубкин, Губанов обвиняется по статье о госизмене, он также работал в ЦАГИ.