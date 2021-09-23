Нижегородские следователи задержали эксперта института аккредитации по делу о взятке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Следователи Нижнего Новгорода совместно с оперативниками УФСБ задержали эксперта Национального института аккредитации по подозрению в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении технического эксперта федерального автономного учреждения "Национальный институт аккредитации", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в сентябре этого года эксперт получил взятку в размере 1 млн рублей за вынесение незаконного акта аккредитации одного из акционерных обществ, в который он не включил выявленные нарушения о несоответствии лаборатории предприятия критериям аккредитации.

Уточняется, что противоправные действия выявлены и пресечены следователями СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области.

Мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.