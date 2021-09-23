{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго

Власти призвали жителей расположенных рядом с вулканом районов тщательно соблюдать меры предосторожности и быть готовыми к эвакуации

МЕХИКО, 23 сентября. /ТАСС/. Вулкан Фуэго, находящийся в центральной части Гватемалы, в четверг в очередной раз начал извергаться, выбрасывая столбы пепла и пирокластические потоки. Об этом сообщил в Twitter Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Сведений о пострадавших среди населения не поступало. Власти призвали жителей расположенных рядом с Фуэго районов тщательно соблюдать меры предосторожности и быть готовыми к эвакуации в случае необходимости.

Вулкан высотой около 3,7 км входит в число самых активных на территории центральноамериканской республики. Его извержение в июне 2018 года привело к гибели более 300 человек.

Последствия самого мощного с 1974 года всплеска активности Фуэго затронули более 1,7 млн гватемальцев, материальный ущерб составил несколько сотен миллионов долларов. Районы, на которые сошли потоки грязи и лавы, были объявлены непригодными для дальнейшего проживания.

Теги
Гватемала
Отставки и назначения
Источник: оперативные действия провели с уволенным вице-премьером Крыма
Также следственные действия провели с бывшим главой регионального минстроя Михаилом Храмовым, отметил собеседник ТАСС
Читать полностью