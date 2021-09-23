В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго

МЕХИКО, 23 сентября. /ТАСС/. Вулкан Фуэго, находящийся в центральной части Гватемалы, в четверг в очередной раз начал извергаться, выбрасывая столбы пепла и пирокластические потоки. Об этом сообщил в Twitter Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий.
Сведений о пострадавших среди населения не поступало. Власти призвали жителей расположенных рядом с Фуэго районов тщательно соблюдать меры предосторожности и быть готовыми к эвакуации в случае необходимости.
VOLCÁN DE FUEGO— CONRED (@ConredGuatemala) September 23, 2021
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Вулкан высотой около 3,7 км входит в число самых активных на территории центральноамериканской республики. Его извержение в июне 2018 года привело к гибели более 300 человек.
Последствия самого мощного с 1974 года всплеска активности Фуэго затронули более 1,7 млн гватемальцев, материальный ущерб составил несколько сотен миллионов долларов. Районы, на которые сошли потоки грязи и лавы, были объявлены непригодными для дальнейшего проживания.