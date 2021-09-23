В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго

МЕХИКО, 23 сентября. /ТАСС/. Вулкан Фуэго, находящийся в центральной части Гватемалы, в четверг в очередной раз начал извергаться, выбрасывая столбы пепла и пирокластические потоки. Об этом сообщил в Twitter Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Сведений о пострадавших среди населения не поступало. Власти призвали жителей расположенных рядом с Фуэго районов тщательно соблюдать меры предосторожности и быть готовыми к эвакуации в случае необходимости.