В Волгограде члены запрещенной религиозной организации получили тюремные сроки

ВОЛГОГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Суд Волгограда в четверг признал виновными пятерых граждан в организации деятельности и участии в запрещенной в России экстремистской организации "свидетелей Иеговы". Все они приговорены к колонии на сроки до шести с половиной лет, сообщила в четверг пресс-служба СК РФ.

"Собранные следственными органами СК РФ по Волгоградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора пяти членам религиозной организации, исповедующим и пропагандирующим учения "свидетелей Иеговы". Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от шести до шести с половиной лет, отбывать которое они будут в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Мужчины признаны виновными по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). Кроме того, действия троих обвиняемых также квалифицированы по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ ("Финансирование экстремистской деятельности"). Они также лишены права занимать руководящие должности в общественных и религиозных организациях в течение четырех лет.

Следствием и судом установлено, что осужденные в условиях конспирации устраивали в регионе массовые мероприятия. На них они не только активно пропагандировали исключительность и превосходство запрещенной идеологии, но и под видом добровольных пожертвований собирали с участников встреч денежные средства, которые, как полагают следователи, расходовались на нужды экстремистской организации, обеспечивая ее деятельность, добавили в пресс-службе ведомства.

Вину в предъявленном обвинении не признали, уточнили журналистам в пресс-службе судов Волгоградской области.