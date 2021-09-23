Задержанный в Белоруссии Сергей Соколов планировал покушения на чиновников и силовиков

МИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали обвиняемого в террористической деятельности Сергея Соколова, который планировал покушения на силовиков и чиновников. Об этом сообщил в четверг заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Соколов по заданию иностранных заказчиков планировал нападения, вплоть до физического устранения, на сотрудников правоохранительных органов, государственных и общественных деятелей с целью устрашения населения и дестабилизации общественного порядка", - сказал он.

Бычек отметил, что, по мнению Соколова, "такие действия могли создать условия для возобновления протестной активности и последующего насильственного свержения действующей власти". Кроме того, добавил представитель КГБ, "иностранные кураторы возложили на Соколова задачу по оборудованию в различных местах Республики Беларусь схронов, содержащих огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства, предназначавшиеся для других экстремистских групп, попытки сформировать которые предпринимались зарубежными спецслужбами".

Как сообщил замглавы управления КГБ, действия Соколова квалифицированы по статье 289 Уголовного кодекса - "Акт терроризма". "В последующем правовая оценка будет дана его деяниям, касающимся незаконного оборота оружия с целью совершения акта терроризма, а также деяниям, направленным на захват власти неконституционным путем", - уточнил он.

В видеосюжете телеканала отмечается, что Соколов смог доставить в Белоруссию несколько единиц оружия, с этой целью также планировал последующий выезд за пределы страны. Авторы сюжета также утверждают, что Соколов получил задание устранить депутата белорусского парламента, председателя Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича после неудавшейся попытки поджога его дома членами семьи Войтеховичей.

В середине июля нынешнего года следственное управление Комитета госбезопасности Белоруссии возбудило уголовное дело по статье о терроризме в связи с попыткой поджога дома Гайдукевича. 11 июля депутат сообщил, что в его дом ночью бросили бутылки с зажигательной смесью, одна из них загорелась. В результате инцидента никто не пострадал. По данному делу задержаны представители семьи Войтеховичей - глава семьи, его супруга, сын и невестка. Задержанным предъявлено обвинение по статье 289 Уголовного кодекса ("Акт терроризма").