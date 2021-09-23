В Крыму начались выплаты матпомощи жителям, чьи дома пострадали при подтоплениях

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма начали осуществлять выплаты материальной помощи жителям, чьи дома были повреждены во время летних подтоплений. По состоянию на четверг выплачены 18,8 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Республики Крым.

"Муниципальными образованиями г. Керчь, Ленинского и Бахчисарайского районов начата выплата материальной помощи гражданам, жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 23 сентября 2021 года выплата перечислена 47 собственникам жилых помещений, которые повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на общую сумму 18,8 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что гражданам, имеющим правоустанавливающие документы на поврежденное имущество "украинского образца", предлагается пройти перерегистрацию имущества в соответствии с требованием законодательства в МФЦ по месту регистрации.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. В августе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.