Обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области признал вину

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Мужчина, обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в поселке Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области, признал свою вину. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте следственного управления СК по региону.

По версии следствия, мужчина, приехавший в поселок на электричке из города Заволжье, 13 мая 2021 года напал на девочку, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, а затем убил ее, нанеся ножевые ранения. После этого мужчина скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

"Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Его обвиняют по п. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера") и ч. 5 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего").

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.