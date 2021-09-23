Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве бывшей невестки

МОСКВА, 23 сентября./ТАСС/. Перовский суд Москвы арестовал мужчину по обвинению в убийстве своей бывшей невестки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Перовским судом Москвы вынесено постановление о заключении под стражу в отношении Николая Голубева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ, а именно убийство своей бывшей невестки, сроком до 21 ноября", - сказали в суде.

По версии следствия, вечером 21 сентября в подъезде жилого дома, расположенного на 2-й Владимирской улице в Москве, мужчина застрелил свою бывшую невестку из-за раздела имущества с его сыном в ходе развода.

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, в ходе допроса мужчина заявил, что не собирался убивать женщину, а хотел лишь припугнуть ее.