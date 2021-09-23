СК проверит информацию о применении силы тренером к пятилетнему ребенку в Воронеже

ТАСС, 23 сентября. Следственные органы начали проверку после появления в СМИ информации о том, что тренер спортивной секции для детей в Воронеже применил силу к мальчику пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

"В средствах массовой информации появилась публикация о том, что тренер одного из спортивных учреждений города Воронежа совершил противоправные действия в отношении пятилетнего мальчика, применив к нему физическую силу. По словам отца ребенка, это произошло во время тренировки. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, к мальчику была применена сила во время тренировки по гимнастике. Ребенок впервые посетил занятия, а после тренировки мальчик сообщил родителям, что тренер ударил его.

Следователи опросят родителей ребенка, руководство и тренерский состав спортивного комплекса. В случае необходимости будут назначены экспертные исследования, изучена документация, касающаяся организации занятий. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточняет пресс-служба СУ СК РФ по региону.