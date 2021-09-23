Движение на Нижегородской эстакаде в Москве затруднено из-за возгорания грузовика

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта затруднено на внутренней стороне Нижегородской эстакады в Москве из-за возгорания грузовика. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Нижегородской эстакаде (внутренняя сторона ТТК перед развязкой с Нижегорожской улицей) загорелся грузовик. Информация о пострадавших выясняется, на месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Движение транспорта осуществляется по двум полосам из четырех.