Прокуратура начала проверку после сюжета СМИ об отсутствии остановки в нижегородском селе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку после публикации в СМИ сюжета об отсутствии остановки в нижегородском селе Отрадное, в результате чего жители, в том числе дети, вынуждены добираться до работы и учебных заведений по обочине проезжей части. Об этом сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства региона.

"Мониторингом средств массовой информации установлено, что в селе Отрадное Богородского района местные жители, в том числе несовершеннолетние дети, вынуждены добираться пешим ходом до работы, учебных заведений по проезжей части автомобильной трассы в связи с отсутствием автобусной остановки. Ввиду того, что такая ситуация может представлять угрозу жизни и здоровья граждан, по поручению прокурора Нижегородской области Андрея Травкина организована проверка соблюдения федерального законодательства, проведение которой поручено богородскому городскому прокурору", - говорится в сообщении.

По результатам проверки при наличии оснований рассмотрят вопрос о возможности применения мер реагирования.

Кроме того, на сайте СК РФ сообщается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Нижегородской области Айрату Ахметшину организовать процессуальную проверку по изложенным в сюжете доводам о нарушении прав детей. По данным СК, в эфире федерального канала сообщалось, что школьники вынуждены около километра проходить по обочине дороги из-за бюрократии и возможного бездействия местных должностных лиц, которые не могут установить остановку для школьного автобуса.