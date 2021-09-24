Прокуратура в Приморье возбудила дело из-за суточного отсутствия холодной воды в 157 домах

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Владивостока возбудила дело об административном правонарушении в отношении КГУП "Приморский водоканал" за нарушение режима обеспечения водой жителей части Владивостока. Как сообщили ТАСС в пятницу в прокуратуре Приморья, более чем на сутки без водоснабжения остались 157 многоквартиных домов.

"Установлено, что в период с 09:00 до 22:00 часов 22 сентября 2021 года КГУП "Приморский водоканал" проводились плановые работы по улицам Кипарисовой и 1-я Поселковая 6, 11 в г. Владивостоке. Однако после выполнения плановых ремонтных работ, запуска и заполнения водовода, выявлено повреждение оборудования на водопроводе в районе дома №7 по ул. Кипарисовой", - сообщает ведомство.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, продолжительность перерыва подачи холодной воды составила более 26 часов. Без водоснабжения оставались жители 157 многоквартирных домов.

"По данному факту прокурор города генеральному директору предприятия внес представление, а также возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном статьи 7.23 КоАП РФ ("Нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами")", - сообщает прокуратура.