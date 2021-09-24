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Пожар в общежитии Военного университета в Москве локализовали

В тушении огня задействованы порядка 120 человек и 29 единиц техники

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Пожар в общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве локализован. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Объявлена локализация пожара", - сказал собеседник агентства.

Информацию о локализации ТАСС также подтвердили в пресс-службе МЧС России. "В 05:22 мск пожар в Москве на Комсомольском проспекте локализован", - сказали в МЧС.

Пожар в общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве начался в ночь на пятницу. В целях безопасности были эвакуированы около 100 человек. Пострадавших в результате пожара нет. Первоначально площадь возгорания составляла 100 кв. метров, позже она выросла до 1 тыс. кв. метров. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности из пяти. Тушение осложняется тем, что здание старой постройки, с деревянными перекрытиями, пустотами. Также работать пожарным мешает плотное задымление.

В тушении огня задействованы порядка 120 человек и 29 единиц техники.

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