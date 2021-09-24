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Уголовное дело о хищении дорожниками 33 млн руб. из бюджета возбудили в Оренбуржье

Следователи уже провели обыски, изъяли необходимые документы и произвели другие следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы

ОРЕНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, выявив хищение принадлежащих Оренбургской области 33,7 млн рублей, истраченных якобы на дорожную разметку. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте регионального управления СК РФ.

"По версии следствия, с декабря 2019 года по июнь 2020 года должностные лица государственного учреждения "Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области", государственного унитарного предприятия "Оренбургремдорстрой" и лица из числа руководства ООО "Визирь-Р" в составе группы лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств, принадлежащих Оренбургской области, в сумме свыше 33 млн 700 тыс. рублей путем их перечисления за невыполненные работы по нанесению и восстановлению дорожной разметки", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, уголовное дело возбуждено по результатам рассмотрения материалов, поступивших из УФСБ России по Оренбургской области. Следователи совместно с оперативными сотрудниками регионального УФСБ России, как уточняется в сообщении, уже провели обыски, изъяли необходимые документы и произвели другие следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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