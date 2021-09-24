Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Мальчики шести и семи лет погибли в результате пожара в частном жилом доме в селе Кадниково Свердловской области. Прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Сысертская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с обнаружением тел двоих детей, 2013 года рождения и 2015 года рождения, во время тушения пожара в частном жилом доме в селе Кадниково Сысертского района. По предварительным данным, сегодня, 24 сентября 2021 года, около 3 час. 45 мин. (01:45 мск) на пульт оперативных служб поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по улице Карла Маркса в селе Кадниково. Во время тушения пожара обнаружены тела 6-летнего и 7-летнего мальчиков", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, семья арендовала данный дом, к ней в гости пришла знакомая со своими детьми. Семья знакомой ранее состояла на профилактическом учете в органах системы профилактики, уточнили в пресс-службе. Во время пожара матери успели эвакуировать из горящего дома двоих детей, а двое других - ребенок хозяйки дома и ребенок их знакомой - погибли.

В пресс-службе добавили, что дом частный, электрифицирован, 1965 года постройки. Очаг возгорания, по предварительным данным, находился в пристройке. Рассматривается несколько версий возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем, а также неисправность электропроводки - короткое замыкание. Площадь возгорания составила 100 кв. метров.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что в результате пожара в доме в селе Кадниково пострадали четыре человека. К тушению пожара привлекались 22 человека и пять единиц техники.