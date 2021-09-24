Суд оставил в силе приговор экс-руководителю "Мостовика" Шишову по делу о неуплате налогов

ОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Омский областной суд отклонил апелляции прокуратуры и осужденного и подтвердил приговор бывшему руководителю и владельцу НПО "Мостовик" Олегу Шишову, который за неуплату более 91 млн рублей налогов был приговорен этим летом к двум годам лишения свободы условно, сообщила в пятницу пресс-служба суда. От отбывания наказания Шишов был освобожден по акту об амнистии.

"Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда проверив материалы дела, определила приговор Первомайского районного суда оставить без изменения, апелляционные представление прокуратуры, а также жалобы адвоката и осужденного - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Как установил суд, с января по апрель 2014 года Шишов, имея необходимые денежные средства, не перечислил в бюджет удержанный из зарплаты работников налог на доходы физических лиц в размере 91 млн рублей. При этом обвиняемый направлял средства на погашение кредитных обязательств организации, по которым сам выступал личным поручителем. Также он предоставлял займы аффилированным организациям, производил расчеты с контрагентами и тратил средства на иные цели, не связанные с уплатой налогов. Бывший руководитель "Мостовика" был освобожден от назначенного наказания по амнистии, объявленной в связи 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Дело "Мостовика"

Экс-глава "Мостовика" 16 сентября 2016 года был приговорен Куйбышевским районным судом Омска к четырем годам колонии за уклонение от уплаты налогов и мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В этом сроке был учтен приговор Фрунзенского районного суда Владивостока за пособничество в растрате 1 млрд рублей при строительстве океанариума. В конце марта 2017 года Шишов вышел на свободу - было удовлетворено его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Как установил суд, Шишов похитил около 157 млн рублей, полученных по фиктивным документам в качестве аванса на строительство окружной дороги Омска (участок Федоровка - Александровка). Сумма аванса составила 526 млн рублей, из которых 79 млн рублей были потрачены на строительные работы, более 289 млн рублей были возвращены в бюджет Омской области в виде банковской гарантии выполнения компанией своих обязательств по строительству дороги.

Кроме того, Шишов в 2009-2011 гг. внес в финансовые документы "Мостовика" и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций-контрагентов строительно-монтажных работ в разных регионах, отразив их в составе налоговых вычетов. За счет этого он уклонился от уплаты НДС более чем на 478 млн рублей. Летом 2017 года Омский областной суд постановил взыскать с Шишова причиненный ущерб на общую сумму 635 млн рублей.

Банкротство НПО "Мостовик"

В апреле 2014 года Шишов объявил об инициации компанией процедуры банкротства после возникновения трудностей с обслуживанием кредитов. Тогда сумма долга "Мостовика" перед Газпромбанком, Альфа-банком и Сбербанком превышала 37,1 млрд рублей. Компания была признана банкротом 2 июня 2015 года.

До 2014 года НПО "Мостовик" было крупнейшей российской строительной компанией, возводившей крупные транспортные, гидротехнические и другие объекты в разных регионах страны и за рубежом. В 2013 году численность его персонала достигала 27 тысяч человек. На счету компании вантовый мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке, большая хоккейная арена на 12 тысяч мест, санно-бобслейная трасса, вокзалы Олимпийский парк и Адлер в Сочи, Бутовская линия метро в Москве и ряд других сооружений.