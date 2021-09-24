В Вологде арестовали подозреваемого в ложном сообщении об акте терроризма

СЫКТЫВКАР, 24 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Вологде задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Вологодской области.

Мужчина сообщил об угрозе взрыва в административном здании, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб опасных веществ и предметов не обнаружили.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по Вологде установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался вологжанин 1973 года рождения, который ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции. Задержанный рассказал оперативникам, что поступок совершил необдуманно, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы скрыть следы преступления, он позвонил с телефона без сим-карты, представился данными другого человека, а после сообщения выбросил мобильник в реку", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Кроме того, на основании судебного решения злоумышленнику подлежат возместить весь ущерб, причиненный его действиями. По решению Вологодского городского суда задержанного арестовали.