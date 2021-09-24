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В Воронеже возбудили дело по факту вскрытия могилы и исчезновения тела

В настоящий момент следователи устанавливают подозреваемых в совершении преступления

ВОРОНЕЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Воронеже возбудили уголовное дело по факту вскрытия захоронения на городском кладбище и исчезновения тела погребенного человека. Об этом сообщила ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

"Следственным отделом СУ УМВД России по Коминтерновскому району возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения"), проводятся необходимые следственные и иные мероприятия", - сообщила она. В интересах следствия подробности дела не раскрываются.

Руководитель муниципального казенного учреждения "Администрация городских кладбищ" Андрей Хаустов, в ведении которого находится Коминтерновское кладбище, от комментариев для ТАСС отказался. Руководитель пресс-службы администрации Воронежа Никита Чеботарев уточнил ТАСС, что не может дать информацию из-за проводимого следствия.

По данным местных СМИ, на Коминтерновском кладбище летом был захоронен молодой человек, но позже на его захоронении обнаружили следы разрытия, после чего был найден пустой гроб.

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