Челябинская прокуратура обжаловала изменение меры пресечения управляющему отделением ПФР

ЧЕЛЯБИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области обжаловала решение суда, которым изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест управляющему отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по региону Виктору Чернобровину, обвиняемому во взятках. Об этом говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

"Прокуратурой области внесено апелляционное представление на постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 20.09.2021, которым изменена мера пресечения управляющему отделением Пенсионного фонда РФ по Челябинской области с заключения под стражей на домашний арест до 20.11.2021. В апелляционном представлении прокурор просит постановление суда отменить и продлить меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

Прокурор полагает, что обстоятельства, учитываемые ранее при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, не изменились. Следовательно, изменение меры пресечения является необоснованным.

Чернобровину по постановлению Тракторозаводского районного суда от 23 июля этого года была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 22 сентября. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, обвиняемый получил более 26 млн рублей взяток от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Чернобровин с 2006 года работает управляющим отделения ПФР по Челябинской области.