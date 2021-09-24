Подозреваемого в убийстве женщины и двух ее сыновей арестовали на два месяца на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу до 22 ноября подозреваемого, который убил женщину и двух ее малолетних сыновей, а затем поджег квартиру с их телами в Кировграде (Свердловская область). Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Александр Шульга.

"Следствие СК обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу на два месяца, до 22 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних").

Ранее ТАСС сообщал, что 22 сентября на месте пожара в Кировграде были найдены тела женщины и двоих детей. По версии следствия, подозреваемый распивал спиртные напитки с хозяйкой жилища. После этого у них возник спор, в результате которого мужчина убил ее и ее малолетних сыновей. Для того, чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый поджег квартиру.