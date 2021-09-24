Суд оставил в силе арест фигурантов дела о диверсии на крымском газопроводе

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов на постановления суда нижестоящей инстанции об аресте Азиза и Асана Ахтемовых, которых обвиняют в диверсии на газопроводе полуострова. Об этом сообщает общественное движение "Крымская солидарность" в своем аккаунте в Facebook.

"Верховный суд Крыма оставил жалобу защиты на избрание меры пресечения Асану Ахтемову в виде ареста без изменения. Слушание прошло без участия подсудимого, следственный изолятор оставил его на карантине из-за контакта с больным коронавирусом, рассказал "Крымской солидарности" его адвокат Айдер Азаматов", - говорится в сообщении.

Также суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты на избрание меры пресечения в виде ареста Азизу Ахтемову. При этом срок содержания под стражей уменьшился на два дня - с 4 на 2 ноября.

В Центре общественных связей ФСБ России 7 сентября сообщили, что произошедшая 23 августа на участке газопровода в районе села Перевального в Крыму диверсия была организована Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Сотрудники ФСБ 4 сентября задержали трех жителей Крыма: Наримана Джелялова, а также предполагаемых исполнителей - Асана и Азиза Ахтемовых. Как ранее сообщал со ссылкой на материалы дела представитель суда, подозреваемым вменяется умышленная установка на газопровод в селе Перевальное Симферопольского района взрывного устройства. Повреждение трубопровода привело к тому, что газоснабжение в селе было прервано, это сказалось на работе социальных учреждений.