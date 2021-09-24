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Консул РФ заявил, что россияне не пострадали при столкновении самолета с птицами на Кубе

Рейс отложили

ГАВАНА, 24 сентября. /ТАСС/. Самолет, вылетавший в четверг из аэропорта кубинского курортного города Варадеро в Москву, при разгоне столкнулся со стаей птиц, из-за чего рейс пришлось отложить. Как проинформировала в пятницу ТАСС генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе, никто из российских граждан не пострадал.

"Представители туроператоров сообщили нам, что инцидент произошел вчера. Никто не пострадал, всех туристов разместили в гостиницах на время ожидания другого самолета. Сейчас они уже на пути в Москву", - сказала она. По словам Мгеладзе, в консульство обращений или жалоб от соотечественников не поступало.

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