Консул РФ заявил, что россияне не пострадали при столкновении самолета с птицами на Кубе

ГАВАНА, 24 сентября. /ТАСС/. Самолет, вылетавший в четверг из аэропорта кубинского курортного города Варадеро в Москву, при разгоне столкнулся со стаей птиц, из-за чего рейс пришлось отложить. Как проинформировала в пятницу ТАСС генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе, никто из российских граждан не пострадал.

"Представители туроператоров сообщили нам, что инцидент произошел вчера. Никто не пострадал, всех туристов разместили в гостиницах на время ожидания другого самолета. Сейчас они уже на пути в Москву", - сказала она. По словам Мгеладзе, в консульство обращений или жалоб от соотечественников не поступало.