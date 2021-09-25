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В Якутии при пожаре в частном доме погибли мужчина и ребенок

Огонь повредил пол на площади 9 кв. м

ЯКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Пожар возник 25 сентября в селе Оросу Верхневилюйского района Якутии, в результате возгорания погибли мужчина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"25 сентября в 13:30 (07:30 мск) в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Захарова в селе Оросу в Верхневилюйском районе. На момент прибытия пожарного подразделения наблюдался густой дым", - говорится в сообщении.

В результате погибли мужчина 1982 года рождения и ребенок 2016 года рождения. Огонь повредил пол на площади 9 кв. м. Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.

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