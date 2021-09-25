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Рабочие группы от МЧС выехали после дождей в Цумадинский район Дагестана

Один дом унесло рекой

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Рабочие группы Главного управления МЧС России по Дагестану после ливневых дождей выехали в Цумадинский район республики для оценки обстановки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 06:00 выехали две рабочие группы от ГУ МЧС России по Дагестану и МЧС Дагестана со спасателями для оценки обстановки и при необходимости оказания помощи", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ливневые дожди повредили два дома в Цумадинском районе Дагестана, камнепад повредил частную автозаправочную станцию. Один дом унесло рекой.

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