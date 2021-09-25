Самолет из Домодедово в Краснодар незапланированно сел в Ростове из-за больного пассажира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сентября. /ТАСС/. Пассажирский самолет совершил посадку в Ростове-на-Дону из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Платов.

Как рассказал ТАСС источник в авиационной среде, незапланированную посадку выполнил самолет, выполнявший рейс из Домодедово в Краснодар."Самолет совершил посадку по причине ухудшения состояния здоровья пассажира", - говорится в сообщении.

По данным источника, больного пассажира госпитализировали, самолет после дозаправки продолжил выполнение рейса.