Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Крыму утром 25 сентября, в результате аварии двое находившихся в машине погибли, еще двое получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

"По предварительной информации, 25 сентября в 07:56 на 705-м км автодороги Симферополь - Алушта - Ялта водитель Volkswagen Polo не учел дорожную обстановку, в результате чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом. В результате ДТП смертельно травмированы два человека: водитель и пассажир Volkswagen Polo", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что еще два пассажира легкового автомобиля получили травмы, их доставили в медицинское учреждение. В автобусе в момент аварии находились пять человек, никто из них не пострадал.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.