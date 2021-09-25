Подозрительное устройство обнаружили при досмотре багажа в пермском аэропорту

ТАСС, 25 сентября. Сотрудников и пассажиров аэропорта Большое Савино Пермского края эвакуировали 25 сентября из-за обнаружения подозрительного предмета в багаже пассажира. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

"Сегодня в аэропорту Большое Савино при досмотре багажа одного из пассажиров обнаружено подозрительное устройство. Сотрудники и пассажиры были эвакуированы. Гражданин с подозрительным предметом был выведен из терминала", - отметили в министерстве.

В министерстве уточнили, что пассажиров и сотрудников допустили в аэровокзал. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме, самолеты принимаются и отправляются по расписанию.

"Приняты необходимые меры для безопасности пассажиров и посетителей", - добавили в министерстве.