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В Сочи из-за непогоды задержали два поезда и электричку

По данным источника ТАСС, обрыв контактной сети произошел в результате смерча

ТАСС, 25 сентября. Обрыв контактной сети в результате смерча в Адлерском районе Сочи стал причиной задержки двух поездов и электрички на прибытие на станцию Адлер. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Два поезда и электричка задерживаются на прибытие на станцию Адлер из-за обрыва контактной сети в Адлерском районе Сочи. Обрыв произошел в результате смерча", - сказал собеседник агентства.

24 сентября в Сочи объявили экстренное предупреждение о надвигающихся ливнях с грозами. На время действия предупреждения будут закрыты пляжи, а на участке Магри - Веселое ожидаются смерчи над морем.

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