Водитель BMW сбил пешеходов в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Автомобиль BMW наехал на пешеходов на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга, две женщины госпитализированы. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла в пятницу около 23:20 мск. "На Невском проспекте у дома №56 22-летний водитель, управляя автомобилем BMW, наехал на двух пешеходов - женщин 22 и 25 лет", - говорится в сообщении.

В результате ДТП одну из пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, вторую - в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.