Три самолета в ЯНАО ушли на запасной аэродром из-за тумана

ТАСС, 25 сентября. Самолеты, следовавшие в Новый Уренгой из Москвы, Челябинска и Самары, ушли на запасной аэродром в Надым из-за тумана. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Уральской транспортной прокуратуры.

"25 сентября по причине неблагоприятных метеоусловий (туман) в аэропорту Нового Уренгоя, воздушные судна авиакомпаний Utair, Red Wings и "Ираэро", выполняющие регулярные рейсы сообщением Москва - Новый Уренгой, Челябинск - Новый Уренгой и Самара - Новый Уренгой, произвели посадку на запасной аэродром Надыма", - говорится в сообщении.

Уточняется, что представители авиакомпаний в соответствии с федеральными авиационными правилами пассажирам оказывают услуги. Новоуренгойской транспортной прокуратурой осуществляется контроль.

