Движение поездов в Адлере, прерванное из-за обрыва сети, восстановили

ТАСС, 25 сентября. Движение поездов в Адлере, которое прервали 25 сентября из-за обрыва сети, восстановили. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

"Движение поездов на участке, где был обрыв контактной сети, восстановили", - сказал собеседник агентства.

Обрыв контактной сети произошел из-за смерча в Адлерском районе Сочи и стал причиной задержки двух поездов и электрички на прибытие на станцию Адлер.

24 сентября в Сочи объявили экстренное предупреждение о надвигающихся ливнях с грозами. На время действия предупреждения будут закрыты пляжи, а на участке Магри - Веселое ожидаются смерчи над морем.