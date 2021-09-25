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СМИ: на юго-западе Китая затонула лодка

По данным агентства "Синьхуа", пять человек пропали без вести

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Пять человек пропали без вести в результате ЧП в провинции Юньнань на юго-западе Китая, где затонула лодка. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа".

По его данным, это произошло в пятницу в 22:20 по местному времени (17:20 мск) на реке Цзиньша в Юйлун-Насиском автономном уезде. Как уточнила полиция, в момент происшествия в лодке находились шесть человек, один из них смог самостоятельно вплавь добраться до берега.

Спасатели продолжают поиски пропавших. Власти мобилизовали более 230 человек и четыре катера. Причина инцидента выясняется, ведется следствие.

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