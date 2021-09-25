В Ахтубинске Астраханской области загорелись гаражные боксы

АСТРАХАНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Гаражные боксы загорелись в Ахтубинске Астраханской области на площади 270 кв. м. Объявили повышенный ранг сложности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

"25 сентября в 14:52 (13:52 мск) в ОДС Главного управления поступило сообщение о загорании административного здания и гаражных боксов на общей площади 270 кв. м. по адресу: Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Панфилова, д. 4", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте от МЧС работают шесть единиц техники и 20 человек личного состава. Возгорание локализовали.