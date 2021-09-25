Аэропорт в Англии временно закрыли из-за инцидента с легкомоторным самолетом

ТАСС, 25 сентября. Аэропорт Тиссайд на северо-востоке Великобритании в субботу временно приостановил полеты из-за происшествия с легкомоторным самолетом на взлетно-посадочной полосе, в котором пострадали три человека. Соответствующее заявление аэропорт разместил на своей официальной странице в Twitter.

"Мы можем подтвердить, что инцидент произошел сегодня в 09:39 (11:39 мск) с участием легкомоторного самолета. Пилот и двое пассажиров <...> были доставлены в больницу". Служащие аэропорта также поблагодарили сотрудников экстренных служб за оперативное реагирование.

Позднее в Twitter аэропорта появилось сообщение о том, что часть рейсов перенаправлена в аэропорт Ньюкасла.

Другие подробности инцидента не раскрываются. В аэропорту сообщили, что по факту происшествия будет проведено тщательное расследование.